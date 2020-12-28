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    • 28.12.2020 17:41
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    harekete geçti! Futbolcu eşlerine eden şahıslar hakkında kanuni işlem başlatıldı

    Son dakika haberi... , 'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü 'la iç sahada oynanan maçın ardından bazı futbolcu eşlerine sosyal medya hesapları üzerinden eden şahıslarla ilgili kanuni işlem başlatıldığını açıkladı.

    AA
    Trabzonspor o şahıslara karşı harekete geçti!

    Kulübü futbolcu eşlerini hedef alan şahıslara karşı harekete geçti.

    KANUNİ İŞLEM BAŞLATILDI
    'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü 'la iç sahada oynanan maçın ardından bazı futbolcu eşlerine sosyal medya hesapları üzerinden eden şahıslarla ilgili kanuni işlem başlatıldığını duyurdu.

    HAKARET YAĞDIRDILAR
    Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray karşılaşması sonrası bazı futbolcu eşlerine, sosyal medya hesaplarından hoş olmayan, ahlakla ve insanlıkla bağdaşmayan cümleler kullanılarak çok ağır hakaretler edildiği belirtildi.

    Futbolcular ve ailelerinin kulübün en değerlileri olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Saygı çerçevesinde yapılan eleştirinin her türlüsüne açığız. Ancak taraftar kisvesi altında insanlık dışı kelimeler kullanarak, oyuncularımıza ve eşlerine hakaret edilmesine asla müsamaha gösteremeyiz. Bu olayları şiddetle kınadığımızı belirtirken, hukuk birimimizin söz konusu hesapları tespit ederek kanuni işlemlere başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

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