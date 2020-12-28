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    • Spor
    • 28.12.2020 18:25
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    • 28.12.2020 18:25
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    'da kazanan yok! (MS: 1-1 )

    ’in 15. haftasında spor evinde ’u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Çaykur Rizespor skoru 1-1 yaparak Konya'dan 1 puanla ayrıldı.

    Konyaspor ile Rizespor berabere kaldı

    'in 15'inci haftasında İttifak Holding spor, sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

    7'nci dakikada sağ kanattan Guilherme'nin serbest vuruşunda ceza sahasında havaya iyi yükselen Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

    İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: 1-1

    9'uncu ceza sahasında topla buluşan Shengelia'nın şutunda top auta çıktı.

    12'nci dakikada Hadizahmetovic'in şutunda top auta çıktı.

    19'uncu dakikada Smamudio'nun pasında ceza sahasında topu önünde bulan Skoda'nın vuruşunda top auta çıktı.

    31'inci dakikada 'un ceza sahası dışından şutunda top auta çıktı.

    51'nci dakikada sağ kanattan Moroziuk'in ortasında ceza sahasında topla buluşan 'nun şutunda kaleci Sehic, topu kornere çeldi.

    65'inci dakikada ceza sahası içinde Skoda'nın şutunu kaleci Sehic müdahale etti. Sehic'den dönen topu önünde bulan Tunay Torun şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. 1-1

    90+4'üncü dakikada Daci, Yasin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem 'VAR' pozisyonu inceledikten sonra faul kararı verdi. Ardından ikinci sarı kartını gören Yasin'i oyun dışı bıraktı.

    Karşılaşma 1-1 sona erdi.

    STAT: Medaş Konya Büyükşehir

    HAKEMLER: Burak Şeker, Kerem Ersoy , Mehmet Cem Satman

    İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic- Skubic, Adil (Dk. 18 Uğur), Abdülkerim, , Guilherme, Oguz Kağan (Dk. 67 Milosevic), Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia (Dk.83 Kravets), Daci

    ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan-, , Moroziuk, Talbi, Meriah, Fabricio (Dk. 76 Donsah), Yasin, Smamudio (Dk. 70 Michalak) , Tunay Torun (Dk. 83 Doğan Erdoğan), Fernando (Dk. 83 Alberk), Skoda

    GOLLER: Dk. 7 Hadziahmetovic (İttifak Holding ), Dk. 65 Tunay Torun (Çaykur Rizespor)

    SARI KARTLAR: Oğuz Kağan, Uğur (İttifak Holding Konyaspor)

    KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Yasin (Çaykur Rizespor)

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    Haberler Spor Konya'da kazanan yok! (MS: Konyaspor 1-1 Çaykur Rizespor)