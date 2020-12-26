Başakşehir galibiyetiyle Süper Lig'de müthiş bir çıkış yaşayan Beşiktaş, az paraya doğru transferlerle şampiyonluğa oynayabilecek takım kurulabileceğini herkese ispat etti. Yaz transfer döneminde 11 futbolcuyu kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar sadece 3 isim için kasasından bonservis ve kiralama ücreti çıktı.
EN PAHALISI BERNARD MENSAH
Beşiktaş, Mensah için 500 bin, Rosier için 200 bin, Atakan Üner için ise 150 bin Euro ödedi. Aboubakar, Josef, Ghezzal, Welinton ve N'Sakala gibi 11'in direkt oyuncuları için para ödemedi.
BEDELSİZLER TAKIMI TAŞIYOR
Bedelsiz olarak takıma katılan Vincent Aboubakar 8 golle takımını taşıdı. Gol krallığında da ilk sırada. Yine bedelsiz alınan Rachid Ghezzal da 5 asistle Süper Lig'e damgasını vurdu.
SAVUNMA İŞBAŞINDA
Bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupası maçlarında oynadığı 12 maçta 21 gol yiyen Beşiktaş, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 5 maçta kalesinde sadece 3 gol gördü. Siyah-Beyazlılar son 2 maçta ise kalesini gole kapattı. Beşiktaş aynı zamanda deplasmanda 6 maç aradan sonra Ankara deplasmanında kalesinde gol görmedi.
Teknik direktör Sergen Yalçın en az paraya en doğru takım kimyasını kurmayı başardı.