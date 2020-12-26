Anadolu Efes Fenerbahçe maçı saat kaçta ne zaman? Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına Turkish Airlines EuroLeague'de çıktı ve 23 Aralık Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırladığı Olympiacos'u 84-77 ile geçti. 16. maçında 6. kez kazanan Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely 17 sayı, 5 asist, 4 ribaund istatistikleri üretti ve 29 verimlilik puanına ulaştı.

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko maçı ile birlikte Türkiye'deki 1559. resmi maçına çıkacak. Anadolu Efes, bugüne kadar ING Basketbol Süper Ligi'nde 1423, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 23, Türkiye Kupası'nda 109, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kupası'nda iki ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nda bir kez mücadele etti.