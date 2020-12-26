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    • Spor
    • 26.12.2020 Gazete
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    'de 'Komşu' harekatı: Bakasetas ve ...

    Yönetim bekleneni veremeyen Sosa’nın yerine Bulut’un gözdesi Bakasetas’ı istiyor. Savunmaya ise 'de kalan 'in edilmesi planlanıyor.

    Komşu harekatı
    Sezon başında son yılların en büyük operasyonuna imza atan devre arasında da durmayacak… İddialara göre Sarı-Lacivertliler beklentilerin çok altında kalan ve Mauricio Lemos'la ara transfer döneminde yolları ayırmanın hesabını yapıyor.

    SAVUNMADA BÜYÜK SORUN VAR
    Fener bu isimlerin yerini iki Yunan yıldızla doldurmayı planlıyor. Stoper sorununu çözmek isteyen Sarı- Lacivertliler'in forması giyen ile ilgilendiği öğrenildi.

    ARSENAL'DE KADRO DIŞI BIRAKILDI
    Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki yıldız şu anda Arsenal'da … Yönetimin Jose Sosa'nın yerine düşündüğü isim ise Alanyasporlu Anastasios Bakasetas



    YENİDEN GİRİŞİM YAPILACAK
    Erol Bulut'un sezon başında da ısrarla istediği yıldız futbolcu konusunda Alanyaspor yönetimi ikna edilememişti. Devre arasında bu konuda yeni bir girişim yapılması bekleniyor.
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