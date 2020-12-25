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    • 25.12.2020 12:38
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    'da son dakika gelişmesi! Trabzon maçında...

    BB Erzurum - maçından bu yana sahalardan uzak kalan sarı-kırmızılı ekibin Kolombiyalı golcüsü 'nun Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçın kafilesine dahil edileceği öğrenildi.

    G.Saray'da son dakika Falcao gelişmesi! Trabzonspor maçında...

    Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi günü Trabzon'la deplasmanda karşılaşacak 'a Falcao müjdesi geldi. A Spor'un haberine göre: sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla idmanlara çıkan Kolombiyalı golcünün, Trabzon kafilesinde yer alacağı öğrenildi.

    62 GÜN SONRA SAHADA OLACAK
    , Fatih Terim'in görev vermesi halinde Trabzonspor maçıyla birlşkte 62 gün sonra formasına kavuşacak. 24 Ekim'de oynadığı son karşılaşmada BB Erzurum'a şık bir gol atan ve o maçın ardından antrenmanda sakatlanan Kolombiyalı futbolcu, maçları tribünden izlemek zorunda kalmış ve bu da eleştirileri beraberinde getirmişti.

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