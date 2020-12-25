BUNDESLIGA'YA GİTMEK İSTİYOR

Edinilen bilgiye göre; Borussia Dortmund ve Schalke, genç orta saha için harekete geçti. İki ezeli rakipten Dortmund'un elinin daha güçlü olduğu iddia ediliyor.

Bu sezon Fenerbahçe ile 3 resmi maça çıkan Ömer Faruk Beyaz da Bundesliga'ya gitmek istediği öğrenildi.