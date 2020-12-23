Cengiz, hakemlerin zaman geçirmek için numara yapan futbolcularla mücadele etmesi gerektiğini dile getirerek, "Merkez Hakem Kurulunun başında çok değerli bir isim var. Bütün hakemler değerli ama bir günde düzelmez. Türk hakemliği, Türki futbolunun önüne geçmeli. Hakemler, kendini yere atanlar, sahtekarlık yapanlar, zaman geçirmeye çalışan, dürüst davranmayanla uğraşmalı. Hakemler, ölü gibi yere yatıp vakti geçirdikten sonra aslanlar gibi ayağa kalkanlara kesinlikle müdahale etmeli." açıklamasında bulundu.

"KULÜBÜN BORCU ÇOK"

Cengiz, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yeni yapılandırma anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini ve imzaların henüz atılmadığını söyledi.

Mustafa Cengiz, devre arası transfer dönemiyle ilgili çalışmalarının sorulması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Bize tevdi edilen görevin gereğini yapıyoruz. Tarihimizde ilk defa artıya geçtik. Kulübün borcu çok. Gelirlerimizde 500 milyon lira azalma var. Çok ciddi zarar ediyoruz. Buna rağmen en iyi durumda olan kulüp Galatasaray. Bizim ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız, gelecek yönetimleri zor duruma düşürmememiz gerek. Yapılandırma yapıyoruz. Bu yapılandırmada giderleri azaltacağımıza söz veriyoruz. Bugün 5 yıl gibi bir yapılandırma yaptık. İlk geldiğimizde 380 milyon lira yapılandırdık. Devletimiz sağ olsun. Yapılandırma anlaşmasındaki 5 yılı 9 yıla çıkarmak için görüşüyoruz. İki yıl ödemesiz 7 yıl vade istiyoruz. Buna karşı çıkanlar var. Bunlara gülüyorum. 'Ailenin geleceğini tehlikeye attın.' diyorlar. Bu hangi mantık, hangi iş adamlığı, hangi kafa yapısı buna hayır der. Ben böyle bir şey görmedim. Bunu eleştiriyorlar. 'Sizin ömür boyu üstünüzde kalacak.' diyorlar. İnşallah ömür boyu bu yönetimin üstünde kalır da hiç olmazsa aklı basan sessiz kitle bize teşekkür eder. Çünkü teşekkür ve vefa en az aidiyet ve sadakat kadar değerli duygular."

Görev sürecinde yaptıklarına değinen Cengiz, "Biz geldiğimizde bütün teminatlar verilmişti. Bir tane teminat vermediğimiz gibi Riva ile Florya'yı kurtardık. Teşekkür alamadık, eleştiri alıyoruz. İnşallah Kemerburgaz'ı ve Galatasaray Adası'nı halledeceğiz. Ada'da açılan 6 dava var. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Salonu da Kemerburgaz'ı da halledeceğiz. Tabii kalırsak. Bizi burada ve ayakta tutan tek şey taraftarın manevi desteği. Yönetimimizde hiçbir arkadaşımızın Galatasaray'a hizmet etmekten başka ajandası yok. Bundan bile şüphe edenler var." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA ile yaptıkları Finansal Fair Play anlaşmasının sürdüğünü dile getiren Mustafa Cengiz, "UEFA'da kritik bir noktadayız. Futbolcu ihraç etmeden ya da takım giderlerimizi düşürmeden transfer yapma şansımız yok. Çok girişimimiz oldu. Transfer komitesi kurduk. Sevgili hocam da 'Ben karışmayacağım' demesine rağmen katkıda bulunuyor. Kendisine 'Bu söz kalsın, karışacaksın.' dedim. Hepimiz çalışıyoruz. Ancak ne derece tatmin eder bilemem. Falcao'yu getirdik. 60 bin kişi karşıladı. Büyük bir disiplin içinde 4-5 saat geciken Falcao'yu beklediler. Falcao'ya 'Sen gündüz görsen korkardın. Bir kent yürüdü.' dedik. Taraftarımızın ne istediğini biliyoruz. Taraftarımızı mutlu edecek, kulübümüzün geleceğini sağlam tutacak transferler yapacağız. Her transfer tutar mı bilmiyoruz ama tutturmaya çalışacağız. Taraftarlar, bizim için her şeyden önemlidir." diye konuştu.