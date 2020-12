FALCAO GEREĞİNİ YAPACAKTIR

"Bazen bir çiçeği alıyorsunuz bir yerde müthiş açıyor. Aynı çiçeği 1 metre yerini değiştiriyorsunuz ama olmuyor. Falcao, haysiyetli bir insan, onurlu bir futbolcu. Kendine çok dikkatli bakıyor. Onun her anlamda Galatasaray'a katkı sunacağına inanıyorum. Ne kendisini ne de Galatasaray'ı zor durumda bırakacaktır. Kendisi dünya çapında bir isim ve karakter. O, gereğini yapacaktır. Zaten çalışıyor, inşallah en kısa zamanda dönecektir. Bir şey diyemem. Her şey olabilir. Ben kalacak mıyım? Bilmiyorum. Birden bire rahatsızlık çıkıyor. Her şeyin Galatasaray için hayırlısının ve iyisinin olmasını diliyorum."