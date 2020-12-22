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    • 22.12.2020 16:41
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    Son dakika: Ziraat 'nda son 16 turu maç programı açıklandı!

    Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonundan () yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 2021 tarihlerinde tek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakaların programı açıklandı.

    ZTK'da son 16 turu maç programı açıklandı!

    Ziraat Son 16 Turu'nda oynanacak maçların planlaması duyuruldu. 'nin resmi sitesinden açıklanan 12, 13 ve 2021 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

    12 Ocak Salı:
    15.45 spor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
    18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)
    20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)



    13 Ocak Çarşamba:
    15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
    18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi)
    20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

    14 Ocak Perşembe:
    18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)
    20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

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    Haberler Spor Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı açıklandı!