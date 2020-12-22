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    • 22.12.2020 16:00
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    SON DAKİKA: Beko'da flaş ayrılık! 'la yollar ayrıldı

    Son dakika haberi... Beko'da, EuroLeague'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Fransız oyun kurucusu 'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini duyurdu.

    Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı

    ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona iyi başlasa da EuroLeague'de play-off potasının gerisinde kalan Fnerbahçe Beko'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Fransız oyun kurucusu 'la yollarını ayırdığını duyurdu.

    Resmi siteden yapılan açıklamada, tecrübeli basketbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği belirtildi.

    'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Formamızı 2019-20 sezonundan bu yana giyen Fransız oyun kurucumuz Leo Westermann ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.

    Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Leo Westermann'a teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko'da flaş ayrılık! Leo Westermann'la yollar ayrıldı