ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona iyi başlasa da THY EuroLeague'de play-off potasının gerisinde kalan Fnerbahçe Beko'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Fransız oyun kurucusu Leo Westermann'la yollarını ayırdığını duyurdu.
Resmi siteden yapılan açıklamada, tecrübeli basketbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Formamızı 2019-20 sezonundan bu yana giyen Fransız oyun kurucumuz Leo Westermann ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Leo Westermann'a teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.