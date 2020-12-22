



GÖZTEPE'DE 5 DEĞİŞİKLİK

İzmir ekibinde son oynanan Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yapıldı.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, takımını Galatasaray maçına Balazs Megyeri, Lamine Gassama, Marko Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Obinna Nwobodo, Halil Akbunar, Zlatko Tripic, Pape Ndiaye 11'iyle çıkardı.

İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisinde yedek kulübesinde Arda Özçimen, Titi, Dzenan Burekovic, Efe Binici, Burak Süleyman, Stefano Napoleoni, Mossoro, Yılmaz Basravi, Tolga Topaloğlu, Tibet Öniz yer aldı.

Son oynanan Hatayspor maçının ilk 11'inde yer alan Titi, Guilherme, Burekovic, İrfan Can Eğribayat ve Alpaslan Öztürk'ün yerine Megyeri, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir ve Nwobodo, başlangıç kadrosuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör İlhan Palut, müsabaka öncesinde yaptığı açıklamada, Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'nin maç kadrosuna alınmamasıyla ilgili, "Guilherme yok. Yurt dışına transferiyle alakalı birtakım gelişmeler var. Oyuncu da bunu istiyor herhalde. Konsantrasyonunu yeterli görmedik. Birtakım endişeleri olabilir transfer öncesinde. Biz getirmemeyi uygun gördük." ifadelerini kullandı.



MEGYERİ, İLK SÜPER LİG MAÇINA ÇIKTI

Göztepe'nin Macar kalecisi Balazs Megyeri, sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir Süper Lig maçında terletti.

Sezon başında transfer edilen 30 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray müsabakasında Göztepe kalesini korudu.

Göztepe'nin bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı 2 maçta görev alan Megyeri, İrfan Can Eğribayat'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle kaleyi devraldı.





ÖZKAN SÜMER ANISINA SAYGI DURUŞU

Türk futbolunun ve Trabzonspor'un unutulmaz ismi Özkan Sümer anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Bir dönem A Milli Takım'ı da çalıştıran Trabzonspor Kulübünün eski başkan ve teknik direktörlerinden, bir sezon da Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle müsabaka öncesinde saygı duruşu gerçekleştirildi.





Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Diagne.



Göztepe: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Cherif Ndiaye.