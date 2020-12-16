Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında kendi evinde Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Hakem Emre Kargın'ın düdük çaldığı mücadelede yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Deniz Caner Özaral üstlendi. Maç özetini izlemek isteyen futbolseverler FB Karacabey maç özeti izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor. İşte detaylar...
İşte maçın ilk golü...
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Novak, Serdar, Sadık, Nazım, Gustavo, Sosa, Ömer Farık, Pelkas, Mert Hakan, Thiam
KARACABEY BLD: Veysel, Sergen, Rasimcan, Onur, Hasan, Gökhan, Taşkın, Arda, Dijlan, Berk Ali, Ömer
"GÜZEL BİR MAÇ OLACAK"
Karacabey Belediye Başkanı İsmail Ülker, "Maçın sonucu ne olursa olsun, gönlümüzün kazananı Karacabey olmalı. Futbolseverlere güzel bir maç izletmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.
"ALEX'İN KAFASINDA FENERBAHÇE VAR"
Geçtiğimiz günlerde antrenörlük kariyerine başlayacağını duyuran Alex de Souza hakkında konuşan Nobre, "Alex'in Türkiye ile ilgili planları var. Kafasında Fenerbahçe var. Antrenörlük kursunu tamamladıktan sonra kısa zamanda Türkiye'ye gelebilir." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan sarı lacivertliler, Karacabey karşısında son 16'ya kalmak için sahaya çıkacak.
NELER OLMUŞTU?
Fenerbahçe, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Sarı lacivertliler bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.
Karacabey Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen Bursa temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı. Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.