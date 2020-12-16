Karacabey Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen Bursa temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı. Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.