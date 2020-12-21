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    • 21.12.2020 14:57
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    • 21.12.2020 14:57
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    İşte 'de testi pozitif çıkan futbolcular! maçında yoklar

    Süper Lig'in 14. haftasında İstanbul'da 'ın konuğu olacak 'de maç öncesi 3 ismin testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Göztepe'de testi pozitif çıkan ve Galatasaray maçında forma giyemeyecek olan isimler belli oldu.

    O isimler belli oldu! G.Saray maçında yoklar

    Süper Lig'de üst üste Çaykur Rize ve Atakaş Hatayspor'a yenilip taraftarını üzen , yarın deplasmanda oynayacağı maçı öncesi corona virüsü şokuyla sarsıldı. Sarı-kırmızılılarda yapılan rutin testlerde kaleci tüm maçlarda forma giyen kaleci İrfan Can'ın yanı sıra orta saha Kubilay ve santrfor Ideye pozitif çıktı. Üç futbolcunun da sağlık durumlarının iyi olduğu ve oyuncuların 10 günlük ev izolasyonuna alındığı bildirildi.

    Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Galatasaray karşısına çıkacak Göztepe'de 3 futbolcunun yanı sıra cezalı sağ bek Murat Paluli de forma giyemeyecek.

    SON 3 MAÇI KAYBETTİ
    Göztepe, tam 14 yıl aradan sonra 2017-2018 sezonunda geri döndüğü Süper Lig'de Galatasaray deplasmanlarından şu ana kadar puan alamadı. Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Göz-Göz, İstanbul'da Galatasaray'la oynadığı son 3 maçı da kaybetti. Renktaşına 2017-2018 ve geçen sezon 3-1 kaybeden Göztepe, 2018-2019'da da Galatasaray'a tek golle mağlup oldu. Göztepe yakın zamanda mücadele ettiği Süper Lig'de Galatasaray'a deplasmanda 1999-00'de 2-0, 2000-01'de 4-1 ve 2002-03'te de 3-1 yenildi. Göztepe ve Galatasaray son beraberliklerini ise yaklaşık 40 yıl önce aldı. 10 Şubat 1980 senesinde İnönü Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 sona erdi.

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    Haberler Spor İşte Göztepe'de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcular! Galatasaray maçında yoklar