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    • 21.12.2020 15:19
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    Son dakika: Eski futbolcu ’u dolandırdığı iddia edilen 2 kişi serbest kaldı

    Son dakika haberi... 'daki evini satmak için vekalet aldıkları futbolcu 'u 2 milyon 350 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, şartıyla serbest bırakıldı.

    Eski futbolcu dolandırılmıştı! Flaş gelişme

    Eski futbolcu 'u, 2 milyon 350 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, şartıyla serbest bırakıldı.

    Cumhuriyet Başsavcılığı, Topuz'un 'daki evini satmak için vekalet verdiği arkadaşı R. A. ve kuzeni O. A. tarafından 2 milyon 350 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

    Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan ve söz konusu evi sattıktan sonra parayı, Topuz'a teslim etmedikleri ileri sürülen 2 şüpheliyi yakaladı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadeleri alınan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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    Haberler Spor Son dakika: Eski futbolcu Mehmet Topuz’u dolandırdığı iddia edilen 2 kişi serbest kaldı