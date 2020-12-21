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    • 21.12.2020 13:05
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    İspanya'da rahatsızlanan Milli Takım ve Başantrenörü ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek

    haberine göre İspanya'da rahatsızlanan başantrenörü , Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek.

    AA
    Erdoğan'dan Milli Takım antrenörü için ambulans uçak talimatı

    Erkekler CEV Kupası son 16 turunda 15 Aralık'taki maç için gittikleri İspanya'nın Las Palmas kentinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan HDI Sigorta Başantrenörü , Başkan 'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ambulans uçağın, İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Las Palmas kentinden TSİ 18.00'de hareket etmesi ve 02.00 civarında İstanbul'a inmesi bekleniyor.

    Aynı zamanda A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yürüten 65 yaşındaki Nedim Özbey, 16 Aralık akşamında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Başkan Erdoğan, Nedim Özbey'in, sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi.

    Başantrenör Nedim Özbey'in tedavisine Türkiye'de devam edilecek.

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    Haberler Spor İspanya'da rahatsızlanan Milli Takım ve Galatasaray Başantrenörü Nedim Özbey ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek