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    • Spor
    • 21.12.2020 Gazete
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    yönetiminden Başkan ’a flaş öneri: ’u gönderelim ’yi getirelim

    FK yenilgisi sonrası li yöneticiler, Başkan ’a, “’u gönderip ’yi getirelim” dedi. Erol Bulut'un arkasında duran Ali Koç ise yöneticilerden maçını beklemelerini istedi.



    Fenerbahçe Yönetimi, son 4 lig maçında alınan 3 yenilgi sonrası teknik direktör Erol Bulut için kazan kaldırdı. Yöneticilerin, başkan Ali Koç'un şimdilik arkasında durduğu Bulut'un gönderilmesini istediği yerine ise Lucien Favre'nin takımın başına geçmesini teklif ettiği öğrenildi.



    FAVRE'Yİ KAÇIRMAYALIM ÖNERİSİ
    Yönetimin Borussia Dortmund'dan ayrılan Favre için Koç'a baskı yaptığı ve "Favre boştayken takımın başına getirelim. Bulut'u göndermekte gecikirsek elden kaçabilir" dediği belirlendi.



    BAŞKAN ALİ KOÇ YALNIZ KALDI…
    Bulut'un gönderilmesini neredeyse yönetimin tamamı talep ederken, Ali Koç ise Erol Bulut'u ani bir kararla göndermek istemiyor. Koç, hafta içi oynanacak Başakşehir maçını bekliyor.



    BAŞAKŞEHİR KADER MAÇI
    Çarşamba     günü oynanacak olan Başakşehir maçının Bulut'un kader maçı olacağı konuşuluyor. Olası bir puan kaybında başkan Ali Koç'un da Bulut'un arkasında durmayacağı konuşuluyor.



    ÖNCELİK YABANCI HOCA
    Erol Bulut'un yerine başkan Ali Koç'a Lucien Favre'yi öneren F.Bahçe yönetimi yola yabancı bir hoca ile devam etmek istiyor. Yönetim, Favre ile temasa geçmek için Koç'un onayını bekliyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe yönetiminden Başkan Ali Koç’a flaş öneri: Erol Bulut’u gönderelim Lucien Favre’yi getirelim