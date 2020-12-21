



Fenerbahçe Yönetimi, son 4 lig maçında alınan 3 yenilgi sonrası teknik direktör Erol Bulut için kazan kaldırdı. Yöneticilerin, başkan Ali Koç'un şimdilik arkasında durduğu Bulut'un gönderilmesini istediği yerine ise Lucien Favre'nin takımın başına geçmesini teklif ettiği öğrenildi.







FAVRE'Yİ KAÇIRMAYALIM ÖNERİSİ

Yönetimin Borussia Dortmund'dan ayrılan Favre için Koç'a baskı yaptığı ve "Favre boştayken takımın başına getirelim. Bulut'u göndermekte gecikirsek elden kaçabilir" dediği belirlendi.