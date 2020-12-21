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    • 21.12.2020 09:18
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    aradığı orta sahayı Premier Lig'de buldu! Ocakta geliyor

    Son dakika i | Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan ancak performansı beklentileri karşılamayan Etebo ile yolların ayrılmasına karar verildi. Ocak ayında bu bölgeye transfer yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılı ekip rotasını Premier Lig'e çevirdi. Galatasaray hedefindeki orta sahayı ocak ayında kiralamak için kolları sıvadı.

    Galatasaray aradığı orta sahayı Premier Lig'de buldu! Ocakta geliyor

    Galatasaray'da en önemli gündem maddelerinden birisi de orta saha... Fatih Terim geçen sezon sonundan bu yana 'regista' talebini dile getirirken deneyimli teknik adamın gözde ismi yeniden gündeme geldi.
    Galatasaray aradığı orta sahayı Premier Lig'de buldu! Ocakta geliyor

    ETEBO GÖZDEN DÜŞTÜ
    Galatasaray'da Stoke City'den kiralanan Etebo beklentilerin altında kaldı ve devre arasında gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belhanda'nın da ayrılma ihtimali bulunuyor.
    Galatasaray aradığı orta sahayı Premier Lig'de buldu! Ocakta geliyor

    Terim, sakatlığını atlatmasına karşın Etebo'ya Hatay karşısında sadece 11 dakika şans verdi. Fatih Karagümrük maçında da ise hiç kullanmadı. Nijeryalı futbolcu oynadığı son 3 maçta sadece 42 dakika süre alabildi.
    Galatasaray aradığı orta sahayı Premier Lig'de buldu! Ocakta geliyor

    MARVELOUS NAKAMBA KİRALANACAK!
    Orta saha arayışlarını hızlandıran Cimbom, Aston Villa'da formasını Douglas Luiz'e kaptıran Nakamba'nın peşine düştü. Terim, Club Brugge'da oynarken de 25 yaşındaki futbolcuyu istemiş ancak İngiliz ekibi 12 milyon Euro sayınca görüşmeler kağıt üzerinde kalmıştı.
    Galatasaray aradığı orta sahayı Premier Lig'de buldu! Ocakta geliyor

    Galatasaray şimdi kiralama formülünü devreye sormak isterken yüksek maliyeti nedeniyle Aston Villa'nın Nakamba'yı kiralayabileceği belirtiliyor.
    Galatasaray aradığı orta sahayı Premier Lig'de buldu! Ocakta geliyor

    Cimbom, hem Zimbabve hem de Ada basınında çıkan haberlere göre; 2024 yılına kadar kulübüyle kontratı bulunan solak ön libero Marvelous Nakamba için 1.5 senelik kiralama teklifi yapacak. Ancak 6 ay da Fatih Terim'in kabulü...
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    Haberler Spor Galatasaray aradığı orta sahayı Premier Lig'de buldu! Ocakta geliyor