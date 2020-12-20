Beşiktaş, ligin 13. haftasında zirve yarışı adına kritik bir galibiyet aldı. Erzurumspor'u 4-0'lık skorla mağlup eden Kara Kartal, zirveye bir adım daha yaklaştı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonrası takımını değerlendirdi.
Sergen Yalçın'ın konuşması şu şekilde oldu:
"En çok gol atan takımız ama en fazla yiyenlerden de biriyiz. Atıyoruz ama yiyoruz da... Bugün gol yemeden kazanmak daha sevindiriciydi.
"ÇOK KATI SAVUNMA YAPAN..."
Çok katı savunma yapan bir takıma karşı oynadık. İlk bölümde savunmayı aşamadık. Tamamen bizim kontrolümüzde geçen bir 45 dakikaydı ama golü bulamadık.
TARTIŞILACAK BİR OYUNCU DEĞİL
Vida enteresan bir gol attı. Tamamen kendi becerisi. Bu tarz özellikleri var. Dünya Kupası finali oynamış, kaliteli bir oyuncu. Tartışılacak bir oyuncu değil. Zaten tartışılması gereken oyuncu değil performanstır."
"HER OYUNCUMUZUN GOL ATMASINI İSTİYORUZ"
Forvet hattında oynayan oyuncuların başarılı performans gösterdiği ve ligin en çok gol atan takımı durumuna geldiklerinin hatırlatılması üzerine Yalçın, "Sadece forvet hattı gol atmaz. Takımda gol atacak bir sürü oyuncu var. Ofansta 8-9 oyuncumuz var, herkes gol atar. Bugün stoperde oynayan Vida gol attı. Her oyuncumuzun gol atmasını istiyoruz, sadece hücum hattının atmasını istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Galatasaray derbisine kadar rahat bir fikstürün olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Yalçın, "Uzun vadeli plan yapmayalım. Perşembe günü oynayacağımız Ankaragücü maçını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
"ATILMAYACAĞIM, İTİRAZIMIN BOYUTU HER ZAMAN SAYGILI BİR ŞEKİLDE OLACAK"
Fatih Karagümrük maçında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hakem tarafından tribüne gönderildiğinin hatırlatılarak, hakemlerle teknik adamlar arasındaki diyaloğun nasıl olması gerektiği sorusuna Yalçın, şu yanıtı verdi:
"Benimle ilgili televizyonda 'Sergen hoca niye atılmadı' diye algı yapıyorlar. Atılmama ne kadar meraklıymışsınız. Ben daha önce atıldım. Siz benim atılacağıma nereden karar veriyorsunuz? Kenardan dördüncü hakemle seviyeli şekilde tartışıyoruz ve itiraz ediyoruz. Küfür etmiyorum, hakaret etmiyorum, neden atılayım? Niye zorla attırmaya çalışıyorsunuz. Kenarda ne olduğunu bilmiyorsunuz televizyondan konuşuyorsunuz. Ben atılınca rahatlayacak mısınız, başınız göğe erecek mi?"
Teknik adamların da maçlar sırasında farklı tepkiler verebildiğini anlatan Yalçın, "Bu her zaman olmuyor. Sıkıntılı, tansiyonu yüksek maçlarda yaşıyoruz. Ben de atılabilirim, bu yaptığımız işin doğasında var. Israrla televizyonda algı yapmaya çalışıyorsunuz. Atılmayacağım, itirazımın boyutu her zaman saygılı bir şekilde olacak." diyerek sözlerini tamamladı.