



TARTIŞILACAK BİR OYUNCU DEĞİL

Vida enteresan bir gol attı. Tamamen kendi becerisi. Bu tarz özellikleri var. Dünya Kupası finali oynamış, kaliteli bir oyuncu. Tartışılacak bir oyuncu değil. Zaten tartışılması gereken oyuncu değil performanstır."









"HER OYUNCUMUZUN GOL ATMASINI İSTİYORUZ"

Forvet hattında oynayan oyuncuların başarılı performans gösterdiği ve ligin en çok gol atan takımı durumuna geldiklerinin hatırlatılması üzerine Yalçın, "Sadece forvet hattı gol atmaz. Takımda gol atacak bir sürü oyuncu var. Ofansta 8-9 oyuncumuz var, herkes gol atar. Bugün stoperde oynayan Vida gol attı. Her oyuncumuzun gol atmasını istiyoruz, sadece hücum hattının atmasını istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray derbisine kadar rahat bir fikstürün olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Yalçın, "Uzun vadeli plan yapmayalım. Perşembe günü oynayacağımız Ankaragücü maçını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.