



57'nci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Nazım ortasını yaptı. Cisse'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



60'ıncı dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Gustavo'nun havadan pasıyla ceza sahasına giren Novak içeri çevirdi. Altıpasın hemen önündeki Cisse'nin kafa vuruşunta top yan direkten oyun alanına geri döndü.



64'üncü dakikada sağ tarafta topla buluşan Mert Hakan ortasını yaptı. Arka direkteki Ozan'ın içeri çevirdiği topta Novak kontrol ettikten sonra Pelkas'ı gördü. Pelkas'ın vuruşunda top ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.









90+5'inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Kenan Özer geçti. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Oytun'un solundan ağlarla buluştu.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.







STAT: Gaziantep Kalyon



HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun



GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Güray Vural, Maxim (Dk. 87 Kenan Özer), Mirallas (Dk. 87 Oğuz Ceylan), Vetrih (DK. 76 Andre Sousa), Muhammet Demir (Dk. 76 Andre Ribeiro), Dicko (Dk. 63 Kozulj)



FENERBAHÇE: Oytun Özdoğan - Nazım Sangare (Dk. 78 Caner Erkin), Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 46 Thiam), Mert Hakan, Cisse (Dk. 65 Ademi)



GOLLER: Dk. 10 Vetrih, Dk. 40 (P) Maxim, Dk. 90+5 Kenan Özer (Gaziantep FK) - Dk. 24 Pelkas (Fenerbahçe)



SARI KARTLAR: Djilobodji, Vetrih, Andre Sousa (Gaziantep FK) - Sangare, Pelkas, Kemal Ademi (Fenerbahçe)



