UĞURCAN ÇAKIR'IN PENALTI TEPKİSİ



Trabzonspor-Rize maçının ilk yarısında Marlon'un Michalak'a yaptığı hareket sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Trabzon cephesi karara büyük tepki gösterdi. Bordo-Mavililer'in kalecisi Uğurcan Çakır penaltı kararı sonrası, "Bu kadar basit olmaz ya. Hep aynı şey hocam! Bedava penaltı çalınıyor" dedi.