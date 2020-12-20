Trabzonspor hayata döndü. Kupada TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a elenen ve ligde son iki maçında galibiyet çıkartamayan Karadeniz Fırtınası dün Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. 26. dakikada Nwakaeme'nin şutu durekten geri geldi. Karşılaşmanın 36. dakikasında Marlon'un Michalak'a yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Skoda gole çevirdi.
DJANİNY TRABZON'DA SİFTAH YAPTI
50'de Skoda'nın şutu yan direkten döndü. 51'de Emir'in Ekuban'a yaptığı müdahale sonrası hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Ekuban penaltı golüyle beraberliği sağladı. 65'te Djaniny, kaleci Gökhan Akkan'dan sıyrılarak galibiyet golünü attı. Djaniny ilk golünü attı.
UĞURCAN ÇAKIR'IN PENALTI TEPKİSİ
Trabzonspor-Rize maçının ilk yarısında Marlon'un Michalak'a yaptığı hareket sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Trabzon cephesi karara büyük tepki gösterdi. Bordo-Mavililer'in kalecisi Uğurcan Çakır penaltı kararı sonrası, "Bu kadar basit olmaz ya. Hep aynı şey hocam! Bedava penaltı çalınıyor" dedi.
SIKI ÇALIŞTIK VE KAZANDIK
Trabzonspor'da galibiyet golüne imza atan Djaniny, "Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Sıkı çalıştık. Kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.
PUAN DURUMUNA HİÇ BAKMADIM!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Rize maçı sonrası, "Geldiğim günden bu yana puan durumuna hiç bakmadım. Tespit ettiklerimiz üzerinden hareket ediyoruz. Salı günü bir maç daha oynayacağız. Buna alışmamız lazım" şeklinde konuştu.
AVCI İLE 2.2 ORTALAMA
Abdullah Avcı sonrası 11 puan toplayan Trabzon ligde 2.2 puan ortalaması yakaladı.