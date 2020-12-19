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    • 19.12.2020 23:20
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    ’da geceye 'tükürük' skandalı damga vurdu! Cezası ağır olacak

    ’nın 13’üncü haftasında büyük bir skandala imza atıldı. ile Hoffenheim arasında oynanan maçta dakikalar 79'u gösterirken Mönchengladbach forması giyen forvet oyuncusu rakip takım oyuncusunun yüzüne tükürdü. Kameralardan kaçamayan Thuram direkt ile oyundan atıldı. Marcus Thuram'ın ağır bir ceza alacağı tahmin ediliyor.

    DHA
    Bundesliga'da tükürük skandalı

    Almanya Bundesliga'nın 13'üncü haftasında büyük bir skandala imza atıldı.

    Borussia Mönchengladbach ile Hoffenheim arasında oynanan maçta dakikalar 79'u gösterirken Mönchengladbach forması giyen forvet oyuncusu Marcus Thuram mücadeleye girdiği rakip oyuncu Stefan Posch'un yüzüne tükürdü.

    Kameralardan kaçamayan Thuram direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı.

    Marcus Thuram'ın ağır bir ceza alacağı tahmin ediliyor.

    Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose, futbolcusunu yüzüne tükürdüğü Stefan Posch ve herkesten özür dilediğini belirtse de Fransız futbolcunun ağır ceza alması bekleniyor.

    Öte yandan karşılaşmada ev sahibi ekip, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı
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    Haberler Spor Almanya Bundesliga’da geceye 'tükürük' skandalı damga vurdu! Cezası ağır olacak