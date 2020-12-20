Galatasaray'dan sürpriz hamle! Bedavaya gelecek

"İNŞALLAH EN TASARRUFLU ŞEKİLDE EN İYİ OYUNCULARI ALIRIZ"

Satmaya göre almayı da ayarlayabiliriz. Arkadaşlarımın çalışmaları ve hazırlıkları var. İnşallah Galatasaray'a yakışan, istediği gibi, çok da anormal bir rakam harcamadan en tasarruflu bir şekilde en iyi oyuncuları alırız." ifadelerini kullanmıştı.