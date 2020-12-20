Galatasaray'dan sürpriz hamle! Bedavaya gelecek
Süper Lig'de Karagümrük mağlubiyeti ile yara alan Galatasaray'da gözler ocak ayında yapılacak transferlere çevrildi. Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılı yönetimin, sürpriz bir transfer hamlesi yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Rotasyonu genişletmek isteyen Galatasaray'ın yıldız ismi bonservis ödemeden kadroya katmayı planladığı öğrenildi.
Teknik direktör Fatih Terim, daha önce yaptığı açıklamada bazı değişikliklerin olabileceği sinyalini vererek, "Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncu izleme ekibi, teknik heyet ve sportif direktör departmanı ile görüşmelerimiz sürüyor. Kafamızda bazı şeyler var. Yüksek rakamlarla alacak durumumuz ve niyetimiz yok. Ancak bazı değişiklikler yapabiliriz.
"İNŞALLAH EN TASARRUFLU ŞEKİLDE EN İYİ OYUNCULARI ALIRIZ"
Satmaya göre almayı da ayarlayabiliriz. Arkadaşlarımın çalışmaları ve hazırlıkları var. İnşallah Galatasaray'a yakışan, istediği gibi, çok da anormal bir rakam harcamadan en tasarruflu bir şekilde en iyi oyuncuları alırız." ifadelerini kullanmıştı.