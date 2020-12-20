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    • 20.12.2020 19:55
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    Ligi'nin en hızlı golünün ini yaptı, Milan haftayı lider kapattı

    'da 'nun formasını giydiği , deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 mağlup ederek haftayı lider kapattı. Maç başlar başlamaz topu alıp attığı pas ile Leao'nun golünün mimarı olan Hakan Çalhanoğlu, AC Milan tarihine geçti.

    DHA
    En hızlı golün asistini Hakan Çalhanoğlu yaptı

    Serie A'nın 13'üncü haftasında AC Milan, Mapei Stadyumu'nda Sassuolo'nun konuğu oldu. Maç başlar başlamaz topu alan Hakan Çalhanoğlu, attığı pas ile Leao'yu kaleciyle karşı karşıya bıraktı ve müsabakanın henüz 7'nci saniyesinde AC Milan tarihe geçecek bir golle 1-0 öne geçti.

    Vitesi hiç düşürmeyen Milan, 9'uncu dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkartırken, bu gol VAR'dan döndü ve geçerli sayılmadı. 26'da Saelemaekers sahneye çıkarken, AC Milan durumu 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. 89'da Berardi ile farkı 1' indiren Sassuolo'ya bu gol yetmedi ve Milan karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 31'e yükseltti, haftayı lider kapattı.

    Milan'da milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 86'ncı dakikada yerini Maldini'ye bıraktı. Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür ise yedek kulübesinde başladığı maçın 61'inci dakikasında Toljan'ın yerine oyuna dahil oldu.

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