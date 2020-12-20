Vitesi hiç düşürmeyen Milan, 9'uncu dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkartırken, bu gol VAR'dan döndü ve geçerli sayılmadı. 26'da Saelemaekers sahneye çıkarken, AC Milan durumu 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. 89'da Berardi ile farkı 1' indiren Sassuolo'ya bu gol yetmedi ve Milan karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 31'e yükseltti, haftayı lider kapattı.