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    • 20.12.2020 19:02
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    - Erzurumspor | CANLI ANLATIM

    Son dakika haberi... , 'in 13. haftasında 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Beşiktaş - Erzurumspor | CANLI

    , 'in 13. haftasında 'u konuk ediyor.

    Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

    Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR | CANLI

    İLK 11'LER
    Beşiktaş:     Ersin, Necip, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Nkoudou, Aboubakar

    Erzurumspor: Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer, Obertan, Donald, İbrahim, Novikovas, Gomes

    TAKIMLARIN PUANLARI
    Beşiktaş, Süper Lig'de 6 galibiyet bir beraberlik ve 4 yenilgi alırken 19 puan topladı.

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 9 puan elde etti.

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