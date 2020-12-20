Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.
Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR | CANLI
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Nkoudou, Aboubakar
Erzurumspor: Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer, Obertan, Donald, İbrahim, Novikovas, Gomes
TAKIMLARIN PUANLARI
Beşiktaş, Süper Lig'de 6 galibiyet bir beraberlik ve 4 yenilgi alırken 19 puan topladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 9 puan elde etti.