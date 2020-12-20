Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR | CANLI

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Nkoudou, Aboubakar

Erzurumspor: Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer, Obertan, Donald, İbrahim, Novikovas, Gomes

TAKIMLARIN PUANLARI

Beşiktaş, Süper Lig'de 6 galibiyet bir beraberlik ve 4 yenilgi alırken 19 puan topladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 9 puan elde etti.