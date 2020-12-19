Süper Lig'in 13. haftası Karadeniz derbisine ev sahipliği yaptı. Trabzonspor, sahasında ağrıladığı Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada penaltıdan Ekuban ve 65. dakikada Djaniny kaydetti.

Konuk Çaykur Rizespor'un tek golü ise 36. dakikada penaltı sonra Milan Skoda'dan geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 17'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor ise 15 puanda kaldı.

Trabzonspor Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.





UĞURCAN'DAN PENALTI İSYANI!

Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan da sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor 13. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada Çaykur Rizespor 36. dakikada Skoda'nın attığı penaltı gölü ile öne geçti.

Marlon'un rakibine yaptığı müdahale sonucunda hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

"BEDAVA PENALTI ÇALINIYOR"

Penaltı kararının ardından Uğurcan Çakır'ın penaltı isyanı ekranlara yansıdı. Başarılı kaleci, "Bu kadar basit olmaz ya. Hep aynı şey hocam! Bedava penaltı çalınıyor." sözleriyle itiraz etti.





İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny



Çaykur Rizespor: Gökhan, Onur, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda



