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    • 19.12.2020 13:32
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    - Hatayspor maçı canlı anlatım | Göztepe-Hatayspor canlı izle

    Süper Lig'de 18 puanı bulunan iki takımın mücadelesinde  kendi sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.  Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmanın hakemi ... Göztepe bugüne kadar Hatayspor'u konuk ettiği beş maçı da kaybetmezken; rakibini son olarak Şubat 2015'te 2. Lig'de mağlup etti. beIN Sports'ta canlı yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımını ise takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Göztepe - Hatayspor | CANLI

    Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında , sahasında ligin yeni takımlarından Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadeleye az bir süre kala iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. beIN Sports'ta canlı yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımını ise fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    MAÇIN 11'LERİ

    Göztepe: İrfan, Gassama, Alpaslan, Titi, Dzenan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif

    Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

    GÖZTEPE-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Göztepe-Hatayspor maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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    Haberler Spor Göztepe - Hatayspor maçı canlı anlatım | Göztepe-Hatayspor canlı izle