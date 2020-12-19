Ligde son iki maçından beraberlikle ayrılan, kupada ise Adana Demispor'a elenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Çaykur Rize maçı öncesi takımına uyarılarda bulundu. Kredilerini tükettiklerini belirten Avcı, "Yeterince kayıp yaşadık. Artık bir an önce seri galibiyetlerle çıkışa geçmemiz gerekiyor. Rize maçı bizim için kazanmaktan başka şansımızın olmadığı bir mücadele" ifadeleri ile oyuncularına seslendi.