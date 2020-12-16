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    • 16.12.2020 12:55
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    'nun 'daki geleceği belli oluyor! Kritik görüşme

    Yaklaşık 4 sezondur formasını terleten milli yıldızımız 'nun takımdaki geleceği belli oldu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Çalhanoğlu'nun menajeriyle Milan'ın yöneticilerinin bir araya gelecek ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi.

    fotomac.com.tr
    Hakan kararını verdi! Sözleşmesi sona eriyordu...

    İtalya Serie A ekiplerinden forması giyen sözleşmesinin son yılına girdi. Özellikle bu sezon İtalyan ekibinin vazgeçilmez isimlerinden olan milli futbolcuya İngiltere'den teklifler geliyor.

    Milan'ın hem Serie A hem de Avrupa Ligi'ndeki başarısında büyük pay sahibi olan orta saha oyuncusu için kulüp sözleşme uzatma teklifi getirmiş ancak maaşta anlaşılamamıştı. İtalyan basınından Football Italia'da yer alan habere göre Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, bugün kulüp yöneticileri ile bir kez daha kritik bir görüşme gerçekleştirecek. İki tarafın anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor.

    Önceki görüşmelerde, kulüpten yıllık 3.5 milyon euro kazanan milli futbolcu maaşının 6 milyon euro'ya yükselmesini talep etmiş ancak Milan'lı yöneticiler bu isteği kabul etmemişti.

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    Haberler Spor Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'daki geleceği belli oluyor! Kritik görüşme