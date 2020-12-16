İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu sözleşmesinin son yılına girdi. Özellikle bu sezon İtalyan ekibinin vazgeçilmez isimlerinden olan milli futbolcuya İngiltere'den teklifler geliyor.

Milan'ın hem Serie A hem de Avrupa Ligi'ndeki başarısında büyük pay sahibi olan orta saha oyuncusu için kulüp sözleşme uzatma teklifi getirmiş ancak maaşta anlaşılamamıştı. İtalyan basınından Football Italia'da yer alan habere göre Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, bugün kulüp yöneticileri ile bir kez daha kritik bir görüşme gerçekleştirecek. İki tarafın anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor.

Önceki görüşmelerde, kulüpten yıllık 3.5 milyon euro kazanan milli futbolcu maaşının 6 milyon euro'ya yükselmesini talep etmiş ancak Milan'lı yöneticiler bu isteği kabul etmemişti.