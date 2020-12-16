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    • Spor
    • 16.12.2020 13:05
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    • 16.12.2020 13:05
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    ZTK CANLI | Büyükşehir Belediye Erzurum - A Spor canlı izle

    5. turunda heyecan bugün de kaldığı yerden devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında BB Erzurum evinde 'u konuk ediyor. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Maçın yayınını haberimiz üzerinden de takip edebilirsiniz.

    ZTK CANLI | BB Erzurumspor - Esenler Erokspor

    'nda heyecan devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurum sahasında 'u konuk ediyor. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...

    ERZURUM'DA MAÇ ÖNCESİ POZİTİF VAKA
    Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Esenler Erokspor'la karşılaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, mücadele öncesi 1 futbolcu ile 1 yöneticinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Covid-19'a yakalanan isimlerin izolasyona alındığı bildirildi.

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