TERİM TAKİBE ALDIRDI!

Fanatik'in haberine göre Fatih Terim'in talimatıyla bir aydan beri Sarı-Kırmızılı takımın scout ekibi Batuhan Kör ile ilgili raporlar tutmaya başladı. Ayrıca scout ekibinin Bursaspor'un son iki maçını tribünden takip ettiği de belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı takımın ayrıca Ali Akman ve sağ bek İsmail Çokçalış'ı da uzun süredir yakından takip ediyor.