Son dakika haberi... Bizim çocuklar yine sahneye çıktı.
Fransa Lique 1'in 15. haftasında Lille, deplasmanda Dijon'a konuk oldu.
İLK 11'DE BAŞLADILAR
Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Burak Yılmaz yedek kulübesinde yer aldı.
ZEKİ ASİST YAPTI YUSUF ATTI
Maçın 19. dakikasında gelişen Lille atağında Zeki Çelik'in ceza sahasına çıkardığı topu Yusuf şık bir vuruşla ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
BU SEZON 11. GOLÜNÜ ATTI
Böylece Yusuf, bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.