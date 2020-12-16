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    • 16.12.2020 22:03
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    Bizim çocuklar sahnede! Asist 'ten gol 'dan...

    Son dakika haberi... Bizim çocuklar yine sahneye çıktı. Fransa Lique 1'de 'in Dijon'a konuk olduğu maçta milli futbolcumuz takımının ilk golünü attı. Golün asistini ise bir diğer yıldızımız yaptı.

    Bizim çocuklar sahnede!

    Son dakika haberi... Bizim çocuklar yine sahneye çıktı.

    Fransa Lique 1'in 15. haftasında Lille, deplasmanda Dijon'a konuk oldu.

    İLK 11'DE BAŞLADILAR
    Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Burak Yılmaz yedek kulübesinde yer aldı.

    ZEKİ ASİST YAPTI YUSUF ATTI
    Maçın 19. dakikasında gelişen Lille atağında Zeki Çelik'in ceza sahasına çıkardığı topu Yusuf şık bir vuruşla ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    BU SEZON 11. GOLÜNÜ ATTI
    Böylece Yusuf, bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

    Avrupa Ligi'nde de 6 kez rakip ağları havalandıran milli futbolcumuzun toplamda 11 golü bulunuyor.

    Zeki Çelik de bu sezon ki 2'nci asistini yaptı.

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    Haberler Spor Bizim çocuklar sahnede! Asist Zeki Çelik'ten gol Yusuf Yazıcı'dan...