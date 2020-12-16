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    • 16.12.2020 23:24
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    • 16.12.2020 23:26
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    , 5. Tur maçında sahasında 'u ağırladı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 sona eren maçta sonucu penaltı atışları belirledi. Türkiye Kupası'nda son 16 turuna adını yazdıran takım penaltı atışları sonunda Demirspor oldu.

    5. Tur maçında son şampiyon , sahasında 'u ağırladı. Son derece çekişmeli geçen maç sonunda tur atlayan taraf Demirspor oldu.

    Adana ekibi bu sonuçla kendisini Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yazdırdı.


    PENALTI ATIŞLARI
    Penaltı atışlarında Adana Demirspor, Trabzonspor karşısında 4-3 üstünlük sağlayarak son 16 turuna yükseldi.

    Adana Demirspor'da , , ve penaltı atışlarını gole çevirdi. Konuk takımda Dibba, penaltıdan yararlanamadı.

    Trabzonspor'da ise Marlon, Flavio, Baker penaltı atışlarını golle sonuçlandırırken, Abdulkadir Parmak ve penaltı vuruşlarını değerlendiremedi.

    Trabzonspor: 2 - Adana Demirspor: 2

    Stat: Medical Park

    Hakemler: Alper Çetin, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay



    Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira (Dk. 60 Serkan Asan), Edga, Vitor Hugo, Faruk Can Genç (Dk. 96 Marlon), Flavio, Kamil (Dk. 80 Abdulkadir Parmak), Diabate (Dk. 71 Yusuf Sarı), Baker, (Dk. 46 Kerem Baykuş), Plaza (Dk. 46 Sefa Kınalı)

    Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Chedjou, Rassoul, Gökhan İnler, Alaattin Hamza Ok (Dk. 46 ), Traore (Dk. 72 İzzet Çelik-Dk. 91 Mehmet Uslu), Kosecki (Dk. 59 Dibba), Sedat Şahintürk (Dk. 46 Hasan Kılıç), Lanzafame (Dk. 59 Mehmet Akyüz)

    Goller: Dk. 47 Yunus Akgün, Dk. 79 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor), Dk. 55 ve 90+2 Vitor Hugo (Trabzonspor)
    Kırmızı Kart: Dk. 90+8 Rassoul (Adana Demirspor)

    Sarı kartlar: Dk. 56 Pereira (Trabzonspor) Dk. 82 İzzet Çelik, Dk. 90+3 Semih Güler, Dk. 90+5 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor)

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