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    • 14.12.2020 15:43
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    SON DAKİKA: UEFA son 32 turunda kuraları çekildi! Kim kiminle eşleşti?

    Son dakika haberine göre, UEFA 'nde son 32 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentine gerçekleştirilen törenle çekildi. Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde oynanacak.

    Avrupa Ligi son 32 turunda eşleşmeler belli oldu

    UEFA 'nde son 32 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentine gerçekleştirilen törenle çekildi. Milli futbolcular Yusuf Yazıcı, ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille Ajax'la, 'lu Milan ise Kızılyıldız'la eşleşti.

    İŞTE EŞLEŞMELER

    Benfica - Arsenal

    Real Sociedad - Manchester United

    Royal Antwerp - Rangers

    Slavia Prag - Leicester City

    Kızılyıldız - Milan

    Salzburg - Villarreal

    Wolfsberger - Tottenham

    Dinamo Kiev - Club Brugge

    Braga - Roma

    Krasnodar - Dinamo Zagreb

    Young Boys - Bayer Leverkusen

    Molde - Hoffenheim

    Granada - Napoli

    Maccabi Tel-Aviv -

    Lille - Ajax

    Olympiakos - PSV

    Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak. Bu turda aynı grup ve ülke ekipleri ile Rusya ve Ukrayna takımları birbirlerine rakip olamayacak.


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    Haberler Spor SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda kuraları çekildi! Kim kiminle eşleşti?