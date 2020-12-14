UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentine gerçekleştirilen törenle çekildi. Milli futbolcular Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille Ajax'la, Hakan Çalhanoğlu'lu Milan ise Kızılyıldız'la eşleşti.

İŞTE EŞLEŞMELER

Benfica - Arsenal

Real Sociedad - Manchester United

Royal Antwerp - Rangers

Slavia Prag - Leicester City

Kızılyıldız - Milan

Salzburg - Villarreal

Wolfsberger - Tottenham

Dinamo Kiev - Club Brugge

Braga - Roma

Krasnodar - Dinamo Zagreb

Young Boys - Bayer Leverkusen

Molde - Hoffenheim

Granada - Napoli

Maccabi Tel-Aviv - Shakhtar Donetsk

Lille - Ajax

Olympiakos - PSV

Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak. Bu turda aynı grup ve ülke ekipleri ile Rusya ve Ukrayna takımları birbirlerine rakip olamayacak.





