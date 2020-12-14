



PROF. DR. ÇAĞLAR ÇUHADAROĞLU: BU SADECE BİR ANI OLARAK KALACAK

Altunizade Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ise Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ve yaşanan süreç ile ilgili bilgiler paylaştı. Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada şöyle konuştu:



"Yılmaz hocamız aslında baktığınızda ağırca seyreden Covid olgularını yaşadı. Hafif başladı. 3'üncü ve 4'üncü gün iyiyken, hatta eve bile gidecek kadar iyiyken, bir süre sonra tekrardan nefes darlığı yaşadı ve bize geldi. Bu süreçte başka bir tedavi sürecine başladık ancak çok hızla ilerledi nefes darlığı. Biz de hızla yoğun bakım ekibinden yardım istedik. Hızla entübe ettiler ve yoğun bakım süreci yaşandı. Sonra yavaş yavaş normal soluğa geçme denemeleri yapıldı ve normal soluğa geçtikten sonra emin olalım diye Yılmaz hocamızı 24-36 saat daha konuk ettik. Bütün gün lig maçlarını izledi yoğun bakımda. Sonrasında takibini sağladık. Her geçen gün hem kan hem solunum değerleri daha iyiye gitti. Biraz yorgun olduğu için tekerlekli sandalyeyle geldi. Toparlayarak çok kısa süre içerisinde dönecektir. Bu arada kontrolümüzde kalacak. Kısa bir süre içerisinde tekrar göreceğiz. Sonrasında da bu bir anı olarak kalacak."

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