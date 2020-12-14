Süper Lig: Sivasspor - Antalyaspor maçı | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'de 12'nci haftanın kapanış karşılaşmasında Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Teknik adam Rıza Çalımbay'ın öğrencileri 6 haftalık kötü gidişi bu maçta bitirmek istiyor. Altı haftadır kazanamayan Yiğidolar kötü gidişini bu kaçta sonlandırma peşinde.

Ersun Yanal yönetiminde ilk galibiyetini geçen hafta alan Antalyaspor ise rakibini yenerek ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.





SİVASSPOR - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11...

Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Camara, Hakan, Robin, Fajr, Gradel, Yatabare, Kayode

Antalyaspor: Ferhat, Mert, Ersan, Naldo, Kudryashov, Nuri, Sam, Gökdeniz, Amilton, Podolski, Jahovic



SİVASSPOR'DA EKSİKLER

Rıza Çalımbay'ın ekibinde Goiano, Cofie, Erdoğan, Yasin, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal yok. Antalya'da ise Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Serdar Gürler, Doğukan Sinik, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Ribeiro ve Drole takımını yalnız bırakacak.



SİVASSPOR - ANTALYASPOR KARNESİ

Antalyaspor ile Sivasspor ilk olarak 1978-1979 sezonunda Türkiye Kupası'nda karşılaştı.

Kırmızı beyazlı iki takımın oynadığı 32 maçta Antalyaspor 10 galibiyet alırken Sivaspor 14 kez sahadan galip ayrıldı.

8 maçta işte taraflar eşitliği bozamadı.32 maçın; 3'ü Türkiye Kupası, 1'i hazırlık maçı, 6'sı TFF 1'inci Lig ve 22'si Süper Lig maçı olarak kayıtlarda yerini aldı.