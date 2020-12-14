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    • 14.12.2020 18:36
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    Süper Lig: Sivasspor - Antalyaspor maçı | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'de 12'nci haftanın kapanış maçında Sivasspor sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. 'nın yönettiği Sivasspor - Antalyaspor maçının canılı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Sivasspor - Antalyaspor | CANLI

    Süper Lig'de 12'nci haftanın kapanış karşılaşmasında Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

    Teknik adam Rıza Çalımbay'ın öğrencileri 6 haftalık kötü gidişi bu maçta bitirmek istiyor. Altı haftadır kazanamayan Yiğidolar kötü gidişini bu kaçta sonlandırma peşinde.

    Ersun Yanal yönetiminde ilk galibiyetini geçen hafta alan Antalyaspor ise rakibini yenerek ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

    SİVASSPOR - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11...

    Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Camara, Hakan, Robin, Fajr, Gradel, Yatabare, Kayode

    Antalyaspor: Ferhat, Mert, Ersan, Naldo, Kudryashov, Nuri, Sam, Gökdeniz, Amilton, Podolski, Jahovic

    SİVASSPOR'DA EKSİKLER
    Rıza Çalımbay'ın ekibinde Goiano, Cofie, Erdoğan, Yasin, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal yok. Antalya'da ise Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Serdar Gürler, Doğukan Sinik, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Ribeiro ve Drole takımını yalnız bırakacak.

    SİVASSPOR - ANTALYASPOR KARNESİ
    Antalyaspor ile Sivasspor ilk olarak 1978-1979 sezonunda 'nda karşılaştı.

    Kırmızı beyazlı iki takımın oynadığı 32 maçta Antalyaspor 10 galibiyet alırken Sivaspor 14 kez sahadan galip ayrıldı.

    8 maçta işte taraflar eşitliği bozamadı.32 maçın; 3'ü Türkiye Kupası, 1'i hazırlık maçı, 6'sı TFF 1'inci Lig ve 22'si Süper Lig maçı olarak kayıtlarda yerini aldı.

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    Haberler Spor Süper Lig: Sivasspor - Antalyaspor maçı | CANLI ANLATIM İZLE