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    • 14.12.2020 22:04
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    'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür: Minnettarım

    Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçında 4. hakem tarafından ırkçı ifadelere maruz kalan Başakşehir yardımcı antrenörü , yaşananların ardından bir açıklama yaptı. Yaşanları anlatan Webo, Başkan Erdoğan'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

    Webo'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

    Şampiyonlar Ligi H Grubu son haftasında Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Başakşehir müsabakasının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuş ve karşılaşma yarıda kalmıştı.

    , yaşanan bu olaya ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımladı.

    Webo, mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ile oynadığımız maçta insanlık adına üzücü bir olay yaşadık. Bana kullanılan ırkçı kelimeye tepki göstererek net bir duruş sergileyen ve sahaya çıkmayan Başakşehir ailesine teşekkür ediyorum. Paris Saint- Germain Kulübü de bize destek verip sahaya çıkmayarak olay karşısında önemli bir duruş göstermiştir. Irkçılık asla kabul edilemez, insanlar ten renklerine göre ayrılamaz.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
    Bize sonsuz destek verip arkamızda duran kulüp başkanımız Göksel Gümüşdağ'a ve ilk andan itibaren yanımızda olduğunu hissettiren Cumhurbaşkanımız 'a minnettarım.

    Umarım 8 Aralık ırkçılık konusunda bir dönüm noktası olur ve bir daha ayrımcılığa yönelik böyle olaylar yaşanmaz. O gece gerçekleşen üzücü olayın ardından telefonla arayarak ve mesaj atarak desteklerini ileten herkese çok teşekkürler.

    Son sözüm ise taraftarlarımıza: İyi ki varsınız."

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