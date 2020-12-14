Fatih Karagümrük oyuncusu Erik Sabo'nun aynı gerekçeyle kurula sevk edildiği ifade edildi. Açıklamada, Fatih Karagümrük Kulübü İdarecisi Şenol Can da talimatlara aykırı hareketi ve akreditasyon talimatının ilgili maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildiği belirtildi.

Göztepeli futbolcu Alpaslan Öztürk'ün de Çaykur Rizespor maçında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.