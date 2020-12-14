Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.12.2020 19:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2020 19:16
    ABONE OL

    Son dakika haberi... 'de koronavirüs şoku: Bir idari personelin testi pozitif çıktı

    'de bir idari personelin yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Samandıra’da yapılan rutin testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

    AA
    Fenerbahçe'de koronavirüs şoku!
    Kulübü, bir idari personelin Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

    Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra'da yapılan rutin testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır. İzolasyon ve karantina süreci başlamış olup, tesislerimiz dezenfekte edilmiştir" denildi.

    İşte Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan o paylaşım;



    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Son dakika haberi... Fenerbahçe'de koronavirüs şoku: Bir idari personelin testi pozitif çıktı