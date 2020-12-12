Ligde 3 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de Kayseri-Trabzon ve F.Bahçe- Malatya maçları dışında bugün 3 karşılaşma daha var. Saat 13.30'da Hatay-K.Gümrük, 16.00'da Rizespor-Göztepe ve 19.00'da Ankaragücü- Konya maçları oynanacak.
ÖZDEMİR TABURCU OLDU
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in son yapılan coronavirüs testinin negatif çıktığı ve hastaneden taburcu edildiği bildirildi. Özdemir çalışmalarına evden devam edecek.
ÇAĞDAŞ ATAN'A İNDİRİM
Aytemiz Alanayspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a PFDK tarafından verilen 2 maçlık cezayı Tahkim Kurulu 1 maça indirdi. Atan, Beşiktaş maçında kulübede olabilecek.
AKBABA İÇİN UDİNESE İDDİASI
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Emre Akbaba için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Başarılı orta saha oyuncusu için İtalya'nın Udinese takımının devrede olduğu öne sürüldü. Emre için Avrupa'dan başka takımların da devrede olduğu konuşuluyor.
ARDA TURAN FORMA BEKLİYOR
Coranavirüsü atlatan Arda Turan, Galatasaray'ın Darıca GB ile kupada oynayacağı maçta ilk 11'de şans bekliyor. Arda bu maçla kaptırdığı formasını geri almak istiyor.
DİAGNE TERİM'İN GÖLGESİNDE
Son 3 maçta Galatasaray formasıyla 5 gol atan Mbaye Diagne, hem taraftarların hem de teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı. Senegalli forvet ile antrenmanlarda yakından ilgilenen deneyimli teknik adam, Diagne'ye tavsiyelerde bulunuyor.
GALATASARAY KUVVET DEPOLADI
Cimbom, kupada Salı günü oynayacağı Darıca GB maçı hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Aslan, dayanıklılığa yönelik turnuva usulü çift kale maçlar yaptı.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik antrenman ile tamamladı ve Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi. Çalışmada duran top ve şut çalışması da gerçekleştirildi.
FENERBAHÇE MALATYA'YI AĞIRLIYOR
Süper Lig'in 11. haftasında F.Bahçe, Yeni Malatyaspor'u saat 19.00'da konuk edecek. Maçı Erkan Özdamar yönetecek. Lemos, Adem, Perotti, Samatta sakat. Serdar cezalı. Malatya'da ise Wallace ve Lukoki sakat.
SADIK ÇİFTPINAR HAZIR KITA
Sadık Çiftpınar bu sezon ilk kez bir maçta 11'de forma giyecek. Kendisini sürekli hazır tuttuğunu söyleyen Sadık, "Bu şansı iyi kullanacağım" dedi.
GİZLİ GOLCÜ PELKAS
Pelkas sağ kanatta başlayacak. Ancak Bulut ondan kaleye yakın olmasını istedi.
KARTAL'IN YÜKÜ 37'LİK ATİBA'DA
Beşiktaş orta sahasının dinamosu olan Atiba skor yükü olarak da takımda Aboubakar'ın ardından 2. sırada. Atiba, oynadğı 9 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı yaptı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezi oldu.
BEŞİKTAŞ'TA CORONA ŞOKU
Beşiktaş'ta yapılan coronavirüs testlerinde bir futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı açıklandı. Kartal'da Coronavirüse yakalanan futbolcunun takımın genç oyuncularından biri olduğu öğrenildi.
DENİZLİSPOR'DA OĞUZ KADRO DIŞI BIRAKILDI
Denizli, F.Bahçe maçının devre arasında yeşil-siyahlı teknik ekibin kararı sonucunda oyundan çıkan Oğuz Yılmaz, profesyonellik dışı hareketlerde bulunarak, el kemiğini kırdığından dolayı süresiz olarak kadro dışı kaldı. Oğuz tedavi sonrası U19 takımı ile çalışacak.
AVRUPA'DA NAMAĞLUP ARTIK 5 TAKIM KALDI
Bu sezon İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Milan ve Juventus, Almanya'da Bayer Leverkusen ve Wolfsburg, liglerinde henüz yenilgiyle tanışmadı. Bu takımlar, özellikle savunmalarında gösterdikleri üstün performansla taraftarlarının beğenisini kazanmayı sürdürüyor.
RED BULL'DA BÜYÜK HEYECAN
Red Bull Flick turnuvasının ikinci elemesi bugün yapılacak. 64 takım play-off turuna kalacak ve şampiyonluk savaşına devam edecek. Final 26 Aralık'ta yapılacak.
CLİPPERS GEORGE İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME YAPTI
NBA Ekibi Los Angeles Clippers, skorer oyuncusu Paul George ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Clippers'ın 30 yaşındaki George ile 190 milyon dolar karşılığında 4 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi. Oyuncunun 5 senelik kazancının 225 milyon dolar olacağı öğrenildi.
ARTIK HER MAÇ FİNAL
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan bundan sonra her maçın final olduğunu söyleyerek, "Kayseri'den kazasız döneceğiz. Bu maça çok iyi hazırlandık" dedi.
KAYSERİ İLE LİGDE 47'İNCİ RANDEVU
Trabzonspor bugün Kayseri ile 47. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-Mavili takımın galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunuyor. 10 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Bordo- Mavili ekipte Djaniny ve Plaza bugün yok.
PAŞA 3 ATTI 3 ALDI
Süper Lig'in 12. Haftasının açılış maçında Kasımpaşa sahasında Denizlispor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 36'da Mustafa Yumlu (kendi kalesine) 42'de Koita ve 51'de Varga kaydetti. Konuk ekibin sayıları 39'da Recep Niyaz ve 90+2'de penaltıdan Hugo Rodallega'dan geldi. Bu sonuçla Denizli'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.