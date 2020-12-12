Ligde 3 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

AKBABA İÇİN UDİNESE İDDİASI



Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Emre Akbaba için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Başarılı orta saha oyuncusu için İtalya'nın Udinese takımının devrede olduğu öne sürüldü. Emre için Avrupa'dan başka takımların da devrede olduğu konuşuluyor.