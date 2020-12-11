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    • Spor
    • 11.12.2020 Gazete
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    Yiğido Avrupa’ya veda etti

    ’ndeki temsilcimiz eksik kadro ile kçtıığı maçta 'e tek golle kaybederek Avrupa’ya veda etti. Sakatlıklar ve Covid vakalarıyla boğuşan Sivas'ın kulübesinde sadece 4 futbolcu vardı. Temsilcimiz maçta sadece 1 değişiklik yaptı.

    Yiğido Avrupa’ya veda etti
    UEFA 'ndeki temsilcimiz DG , I Grubu'ndaki 6. maçında 'e 1-0 yenilerek grubunda 3. sırada yer aldı ve elendi. Sakatlıklar ve Covid vakaları nedeniyle eksik bir kadroyla sahaya çıkan temsilcimizde kaleci Ali Şaşal için futbolcu forması yapıldı.

    28. dakikada Cohen'ın ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı. 45. dakikada Gradel'in ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum'da kaldı.

    İLK TEHLİKELERİ GOL OLDU
    2. yarıda Sivasspor'un baskı kurduğu dakikalarda temsilcimiz golü kalesinde gördü. 66'da bir anda boy kalan Enric Saborit'in ceza sahası dışından çektiği şut filelerle buluştu: 0-1. Kalan dakikalarda Sivas'ın çabası sonucu değiştirmedi.

    Sakatlıklar ve Covid vakalarıyla boğuşan Sivas'ın kulübesinde sadece 4 futbolcu vardı. Temsilcimiz maçta sadece 1 değişiklik yaptı.

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