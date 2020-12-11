Yiğido Avrupa’ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz DG Sivasspor, I Grubu'ndaki 6. maçında Maccabi Tel Aviv'e 1-0 yenilerek grubunda 3. sırada yer aldı ve elendi. Sakatlıklar ve Covid vakaları nedeniyle eksik bir kadroyla sahaya çıkan temsilcimizde kaleci Ali Şaşal için futbolcu forması yapıldı.
28. dakikada Cohen'ın ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı. 45. dakikada Gradel'in ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum'da kaldı.
İLK TEHLİKELERİ GOL OLDU
2. yarıda Sivasspor'un baskı kurduğu dakikalarda temsilcimiz golü kalesinde gördü. 66'da bir anda boy kalan Enric Saborit'in ceza sahası dışından çektiği şut filelerle buluştu: 0-1. Kalan dakikalarda Sivas'ın çabası sonucu değiştirmedi.
Sakatlıklar ve Covid vakalarıyla boğuşan Sivas'ın kulübesinde sadece 4 futbolcu vardı. Temsilcimiz maçta sadece 1 değişiklik yaptı.
28. dakikada Cohen'ın ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı. 45. dakikada Gradel'in ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum'da kaldı.
İLK TEHLİKELERİ GOL OLDU
2. yarıda Sivasspor'un baskı kurduğu dakikalarda temsilcimiz golü kalesinde gördü. 66'da bir anda boy kalan Enric Saborit'in ceza sahası dışından çektiği şut filelerle buluştu: 0-1. Kalan dakikalarda Sivas'ın çabası sonucu değiştirmedi.
Sakatlıklar ve Covid vakalarıyla boğuşan Sivas'ın kulübesinde sadece 4 futbolcu vardı. Temsilcimiz maçta sadece 1 değişiklik yaptı.