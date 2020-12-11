Haitat, "Sivasspor kafilesi Tel Aviv'de uçuş saatine geç geldiği için bekletildi. Uçak 5:30'da (TSİ 6:30) havalanacak." demişti.

Uçağın neden bu saate kadar bekletileceğine ilişkin soruyu ise Haitat, "havalimanında gece saat 1 ila 5 arasında gürültü nedeniyle hiçbir uçuşun yapılmadığı" şeklinde cevaplandırmıştı.

Sivasspor Kulübü ise İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat'ın Sivasspor kafilesinin uçuş saatine geç geldiği, bu nedenle Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında bekletildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.