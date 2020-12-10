UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile Sivasspor kozlarını paylaştı.



Bloomfield Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Maccabi Tel Aviv gruptan çıkmayı başardı. Temsilcimiz ise bu sonuçla Avrupa Ligi'ne veda etti.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 66. dakikada Enric Saborit kaydetti.







KAFİLE MAHSUR KALDI!

Maçın ardından yurda dönmek için hazırlanan Sivasspor kafilesi, İsrailli yetkililerin sistemi ve geçişleri kapatması sonucu havalimanında mahsur kaldı.

Konuya ilişkin Sivasspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilimize her türlü zorluğu çıkartıyor" ifadelerine yer verildi.