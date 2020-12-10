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    • 11.12.2020 02:49
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    Son dakika: Terör devleti 'den büyük rezillik! kafilesi havalimanında alıkonuldu

    I Grubu son hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Maçın ardından yurda dönmek için hazırlanan Sivasspor kafilesi, li yetkililerin skandal bir şekilde sistemi ve geçişleri kapatması sonucu havalimanında mahsur kaldı.

    I Grubu son hafta maçında ile kozlarını paylaştı.

    Bloomfield Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Maccabi Tel Aviv gruptan çıkmayı başardı. Temsilcimiz ise bu sonuçla Avrupa Ligi'ne veda etti.

    Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 66. dakikada Enric Saborit kaydetti.



    KAFİLE MAHSUR KALDI!
    Maçın ardından yurda dönmek için hazırlanan Sivasspor kafilesi, li yetkililerin sistemi ve geçişleri kapatması sonucu havalimanında mahsur kaldı.



    İSRAİLLİ YETKİLİLER HER TÜRLÜ ZORLUĞU ÇIKARTIYOR
    Konuya ilişkin Sivasspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilimize her türlü zorluğu çıkartıyor" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Spor Son dakika: Terör devleti İsrail'den büyük rezillik! Sivasspor kafilesi havalimanında alıkonuldu