Falcao ile devre arasında yolların ayrılma ihtimali giderek artıyor. Sarı-Kırmızılı takıma geldikten sonra 29 maçta oynayıp, 28'ini kaçıran Kolombiyalı golcü ile ilgilenen ABD kulübü Inter Miami'nin en kısa zamanda resmi teklif yapacağı iddiaları giderek güçleniyor. I
nter Miami kulübünün yöneticilerinin Falcao'nun menajeriyle birkaç kez bir araya geldiği gelen bilgiler arasında.
TERİM DE ONAY VERDİ
Terim'in de Kolombiyalı golcünün gitmesine onay verdiği ortaya çıkarken bir hafta içinde bu oyuncunun durumunun şekillenmesi bekleniyor.
nter Miami kulübünün yöneticilerinin Falcao'nun menajeriyle birkaç kez bir araya geldiği gelen bilgiler arasında.
TERİM DE ONAY VERDİ
Terim'in de Kolombiyalı golcünün gitmesine onay verdiği ortaya çıkarken bir hafta içinde bu oyuncunun durumunun şekillenmesi bekleniyor.