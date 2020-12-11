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    • Spor
    • 11.12.2020 Gazete
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    kulübü Galatasaraylı Falcao’da ısrar ediyor

    kulübü , Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan ancak bir türlü bekleneni veremeyen için teklif yapmaya hazırlanıyor.

    ABD kulübü Inter Miami Falcao’da ısrar ediyor
    Falcao ile devre arasında yolların ayrılma ihtimali giderek artıyor. Sarı-Kırmızılı takıma geldikten sonra 29 maçta oynayıp, 28'ini kaçıran Kolombiyalı golcü ile ilgilenen kulübü 'nin en kısa zamanda resmi teklif yapacağı iddiaları giderek güçleniyor. I

    nter Miami kulübünün yöneticilerinin Falcao'nun menajeriyle birkaç kez bir araya geldiği gelen bilgiler arasında.

    TERİM DE ONAY VERDİ
    Terim'in     de Kolombiyalı golcünün gitmesine onay verdiği ortaya çıkarken bir hafta içinde bu oyuncunun durumunun şekillenmesi bekleniyor.

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