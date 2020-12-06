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Koronavirüse yakalanmıştı! Yılmaz Vural'dan yeni haber geldi

24 Kasım'da koronavirüs hastalığı nedeniyle hastaneye yatırılan ve durumunun kötüleşmesi üzerine 3 gün sonra yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın tedavi süreciyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

06.12.2020 10:28 - Son Güncelleme: 06.12.2020 10:32
Koronavirüse yakalanmıştı! Yılmaz Vural'dan yeni haber geldi

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural, ikinci kez koronavirüse yakalanmış ve 24 Kasım'da hastaneye yatırılmıştı.

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Koronavirüse yakalanmıştı! Yılmaz Vural'dan yeni haber geldi

27 KASIM'DA YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNİ ALINDI
Tecrübeli hoca 27 Kasım öğle saatlerinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Koronavirüse yakalanmıştı! Yılmaz Vural'dan yeni haber geldi

MÜJDELİ HABER GELDİ
Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen teknik direktör Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi.

Koronavirüse yakalanmıştı! Yılmaz Vural'dan yeni haber geldi

ENTÜBASYON İŞLEMİ BİTİRİLDİ...
Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi bitirildi. Deneyimli teknik direktörün tedavisi devam ediyor.

Koronavirüse yakalanmıştı! Yılmaz Vural'dan yeni haber geldi

ENTÜBASYON NE DEMEK?
Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

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