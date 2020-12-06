Koronavirüse yakalanmıştı! Yılmaz Vural'dan yeni haber geldi
24 Kasım'da koronavirüs hastalığı nedeniyle hastaneye yatırılan ve durumunun kötüleşmesi üzerine 3 gün sonra yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın tedavi süreciyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
06.12.2020 10:28
- Son Güncelleme: 06.12.2020 10:32
ENTÜBASYON NE DEMEK?
Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.
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