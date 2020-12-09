Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakemin, Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması sonucu futbolcular sahadan çekildi ve maç ertelendi.
4. HAKEM WEBO'YA IRKÇILIK YAPTI
Karşılaşmanın 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmuştu.
Hakem Sebastian Coltescu, Pierre Webo'ya söylediği skandal sözlerin ardıdan Başakşehir sahayı terk etmiş ve maç yarıda kalmıştı.
İKİ TAKIM OYUNCULARINDAN ORTAK TEPKİ
Bugüne ertelenen PSG - Başakşehir maçı öncesi, iki takım futbolcuları orta sahada toplanarak ırkçılığı protesto etti.
Karşılaşma öncesi iki takımın futbolcuları "No To Racism (Irkçılığa hayır)" yazılı tişörtlerle, bir araya gelerek "Black Lives Metter (Siyahların hayatı önemlidir)" işaretini yaptı ve ırkçılığa karşı tepkilerini gösterdi.
İşte maç öncesinden fotoğraflar: