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    • 07.12.2020 14:30
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    SON DAKİKA: 'dan müjdeli haber! Doktoru ve eşi açıkladı: Durumu gayet iyi

    Son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüs salgınına yakalandığı için bir süredir hastanede tedavi altında olan 'ın son durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Vural'ın doktoru deneyimli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, "Her şey olumlu olarak ilerledi. Şu sıralarda kendisini normal odaya almış olacağız. Durumu gayet iyi." ifadelerini kullandı.

    Yılmaz Vural'dan müjdeli haber!

    Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Teknik Direktör 'ın sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    ŞU ANDA DURUMU GAYET İYİ
    Covid-19 tedavi sürecinin başarılı ilerlediğini ve Yılmaz Hoca'nın yoğun bakımdan çıkarak normal odaya alınacağını açıklayan Çuhadaroğlu, "Yılmaz Vural'ın eşine teşekkür ederim. Hocamızı olumlu bir yere getirdik. Yılmaz Vural'ı solunum cihazından ayırdık. Şu anda durumu gayet iyi." şeklinde konuştu.



    NORMAL SERVİS ODASINA ALINDI
    dünyasının renkli simalarından Yılmaz Vural, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 27 Kasım tarihinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım alınmış, entübe edilmişti.




    4 gündür uyutulan ve bugün yoğun bakım ünitesindeki entübasyon işlemi bitirilen 67 yaşındaki futbol adamı, servis odasına alındı. Vural'ın eşi Seda Vural, yaptığı açıklamada kan değerlerinin iyiye gittiğini, sabır ve dua ile eşinin koronavirüsü yeneceğini belirtmişti.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Yılmaz Vural'dan müjdeli haber! Doktoru ve eşi açıkladı: Durumu gayet iyi