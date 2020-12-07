Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



ŞU ANDA DURUMU GAYET İYİ

Covid-19 tedavi sürecinin başarılı ilerlediğini ve Yılmaz Hoca'nın yoğun bakımdan çıkarak normal odaya alınacağını açıklayan Çuhadaroğlu, "Yılmaz Vural'ın eşine teşekkür ederim. Hocamızı olumlu bir yere getirdik. Yılmaz Vural'ı solunum cihazından ayırdık. Şu anda durumu gayet iyi." şeklinde konuştu.





NORMAL SERVİS ODASINA ALINDI

Futbol dünyasının renkli simalarından Yılmaz Vural, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 27 Kasım tarihinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım alınmış, entübe edilmişti.









4 gündür uyutulan ve bugün yoğun bakım ünitesindeki entübasyon işlemi bitirilen 67 yaşındaki futbol adamı, servis odasına alındı. Vural'ın eşi Seda Vural, yaptığı açıklamada kan değerlerinin iyiye gittiğini, sabır ve dua ile eşinin koronavirüsü yeneceğini belirtmişti.