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    • Spor
    • 09.12.2020 Gazete
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    Brezilyalı forvet 'u menajeri ’a önerdi! Aslan'dan bomba!

    Shanghai ’den ayrılan i menajeri , “ ve ’den birer kulüple görüştük” dedi. Bu Türk kulübünün olduğu öğrenildi.'nun devre arasında takımdan ayrılması durumunda Sarı-Kırmızılı kulübün Hulk'un edilmesine sıcak bakabileceği iddia edildi.

    Aslan'dan Hulk bombası

    Galatasaray'da Hulk sürpizi. Çin ekibi Shanghai SIPG'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Hulk için menajeri, "Rusya ve Türkiye'den birer kulüple görüştük" dedi. Menajerinin Hulk'u önerdiği Türk kulübünün Galatasaray olduğu öğrenildi. Cimbom ise bu transfer için Falcao'yu işaret etti.

    TRANSFERİ FALCAO'YA BAĞLI


    Aslan'ın Hulk'un transferi için Radamel Falcao'nunu durumunu beklediği öğrenildi. Kolombiyalı golcünün ayrılık kararı alması durumunda Hulk'la temaslara hız verileceği kaydedildi.

    ASLAN'IN ÖNCELİĞİ MALİYET


    Menajeri     tarafından önerilen Hulk için kapıları kapatmayan Aslan, oyuncuya astronomik bir ücret önermeyi düşünmüyor. Falcao'da yapılan hataya yönetim bir kez daha düşmek istemiyor.

    TAM BİR GOL MAKİNESİ!


    Güçlü fiziği ile rakip savunmacılar için marke edilmesi zor bir hücum oyuncusu olan Hulk, skorer kimliği ile de ön plana çıkıyor.
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    Haberler Spor Brezilyalı forvet Hulk'u menajeri Galatasaray’a önerdi! Aslan'dan bomba!