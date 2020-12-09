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    • 09.12.2020 22:40
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    'den Şampiyonlar Ligi'ne buruk veda!

    , Şampiyonlar Ligi'nde dün yaşanan ırkçılık skandalının ardından yarıda kalan mücadelede 'e 5-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Paris Saint German'in gollerini Neymar (3) ve Mbappe (2) kaydederken Başakşehir'in tek sayısı kaydetti.



    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda son maçlar oynandı. H grubunda temsilcimiz Başakşehir, dün yaşanan ırkçılık skandalının ardından ertelenen maçta konuk olduğu Paris Saint Germain'e 5-1 yenilerek Avrupa macerasına son verdi.



    NEYMAR HAT-TRİCK YAPTI
    Fransız takımınının gollerini 21, 38 ve 50'de Neymar, 42'de penaltıdan ve 62'de Kylian Mbappe kaydederken, Başakşehir'in tek golü 57'de Mehmet Topal'dan geldi.

    PSG, bu sonuçla gruptan lider olarak çıktı.



    IRKÇILIK PROTESTO EDİLDİ
    Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakemin, Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması sonucu futbolcular sahadan çekildi ve maç ertelendi. Bugüne ertelenen PSG - Başakşehir maçı öncesi, iki takım futbolcuları orta sahada toplanarak ırkçılığı protesto etti.


    NELER YAŞANDI?
    Mücadelenin 14. dakikasında hakem Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem karşılaşmanın Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlerle maruz kaldı. Irkçı söylemlerin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitme kararı aldı.



    WEBO'NUN KIRMIZI KARTI SİLİNDİ
    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören yardımcı antrenörleri Pierre Webo'nun kartının dondurulduğunu açıkladı.



    PARIS SAINT GERMAIN

    PSG:     Navas, Marquinhos, Pereira, Kimpembe, Florenzi, Bakker, Paredes, Rafinha, Verratti, Neymar, Mbappe

    YEDEKLER: Rico, Letellier, Kehrer, Kurzawa, Diallo, Dagba, Pembele, Di Maria, Herrera, Gueye, Fadiga, Kean

    TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Tuchel

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

    BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Ponck, Mehmet Topal, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, İrfan Can, Gulbrandsen, Deniz Türüç, Crivelli

    YEDEKLER: Volkan, Ahmet, Bolingoli-Mbombo, Emre Kaplan, Chadli, Giuliano, Demba Ba, Enes Karakuş

    TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

    PSG - BAŞAKŞEHİR

    SAAT: 20.55

    HAKEM: Danny Makkelie

    STAT: Parc des Princes

    YAYIN: beIN SPORTS 1



    Başakşehirli oyuncular, 'Irkçılığa hayır' mesajının yazılı olduğu tişörtlerle ısınmaya çıktılar.



    Başakşehirli oyuncuların ardından, PSG'li oyuncular da aynı tişörtle sahaya çıktı.

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