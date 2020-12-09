UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda son maçlar oynandı. H grubunda temsilcimiz Başakşehir, dün yaşanan ırkçılık skandalının ardından ertelenen maçta konuk olduğu Paris Saint Germain'e 5-1 yenilerek Avrupa macerasına son verdi.
NEYMAR HAT-TRİCK YAPTI
Fransız takımınının gollerini 21, 38 ve 50'de Neymar, 42'de penaltıdan ve 62'de Kylian Mbappe kaydederken, Başakşehir'in tek golü 57'de Mehmet Topal'dan geldi.
PSG, bu sonuçla gruptan lider olarak çıktı.
IRKÇILIK PROTESTO EDİLDİ
Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakemin, Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması sonucu futbolcular sahadan çekildi ve maç ertelendi. Bugüne ertelenen PSG - Başakşehir maçı öncesi, iki takım futbolcuları orta sahada toplanarak ırkçılığı protesto etti.
NELER YAŞANDI?
Mücadelenin 14. dakikasında hakem Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem karşılaşmanın Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlerle maruz kaldı. Irkçı söylemlerin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitme kararı aldı.
WEBO'NUN KIRMIZI KARTI SİLİNDİ
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören yardımcı antrenörleri Pierre Webo'nun kartının dondurulduğunu açıkladı.
PARIS SAINT GERMAIN
PSG: Navas, Marquinhos, Pereira, Kimpembe, Florenzi, Bakker, Paredes, Rafinha, Verratti, Neymar, Mbappe
YEDEKLER: Rico, Letellier, Kehrer, Kurzawa, Diallo, Dagba, Pembele, Di Maria, Herrera, Gueye, Fadiga, Kean
TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Tuchel
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Ponck, Mehmet Topal, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, İrfan Can, Gulbrandsen, Deniz Türüç, Crivelli
YEDEKLER: Volkan, Ahmet, Bolingoli-Mbombo, Emre Kaplan, Chadli, Giuliano, Demba Ba, Enes Karakuş
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
PSG - BAŞAKŞEHİR
SAAT: 20.55
HAKEM: Danny Makkelie
STAT: Parc des Princes
YAYIN: beIN SPORTS 1
Başakşehirli oyuncular, 'Irkçılığa hayır' mesajının yazılı olduğu tişörtlerle ısınmaya çıktılar.
Başakşehirli oyuncuların ardından, PSG'li oyuncular da aynı tişörtle sahaya çıktı.