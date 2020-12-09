



IRKÇILIK PROTESTO EDİLDİ

Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakemin, Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması sonucu futbolcular sahadan çekildi ve maç ertelendi. Bugüne ertelenen PSG - Başakşehir maçı öncesi, iki takım futbolcuları orta sahada toplanarak ırkçılığı protesto etti.







NELER YAŞANDI?

Mücadelenin 14. dakikasında hakem Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem karşılaşmanın Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlerle maruz kaldı. Irkçı söylemlerin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitme kararı aldı.