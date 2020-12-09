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    • 09.12.2020 20:23
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    Son dakika: spor Başkanı 'a kulüp binasında silahlı saldırı

    spor Kulüp Başkanı Olgun, silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Olgun kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kulüp binasında silahlı saldırı: Başkan ağır yaralandı

    2. Lig ekiplerinden spor'un Başkanı , kulüp binasında silahlı saldırıya uğradı.

    Edinilen bilgiye göre, bugün oynanan Kömürspor karşılaşmasının ardından takımla birlikte kulüp binasına gelen Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, saat 19.00 sıralarında kulüp binasına gelen İ.K. isimli şahsın saldırısına uğradı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Arbede sırasında İ.K. kulüp başkanı Vahit Olgun'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunla yere yığılan Vahit Olgun olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Spor Son dakika: Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun'a kulüp binasında silahlı saldırı