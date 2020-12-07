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    • 07.12.2020 16:09
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    SON DAKİKA! Yolun sonu olsun! İşte A Milliler'in 2022 Dünya Kupası elemelerinde muhtemel rakipleri

    Tarihte ilk kez kışın düzenlenecek olan 2022 öncesi Avrupa elemeleri kura çekimi bu akşam gerçekleşecek. kuralara 2. torbadan katılacak. İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

    Yolun sonu Dünya Kupası olsun

    Koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak. Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbadan katılacak.

    Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde kura torbaları şu şekilde:
    1. torba:     Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda

    2. torba: TÜRKİYE, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya

    3. torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya

    4. torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg

    5. torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra

    6. torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino

    TARİHTE İLK KEZ KIŞIN DÜZENLENECEK
    Gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak grup maçlarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan finallere katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak. Tarihte ilk kez kış aylarında düzenlenecek 2022 Dünya Kupası 18 Kasım'da başlayıp 18 Aralık'ta sona erecek.

    AVRUPA ELEMELERİ FORMATI
    Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak.

    Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak.

    Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

    Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.
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    Haberler Spor SON DAKİKA! Yolun sonu Dünya Kupası olsun! İşte A Milliler'in 2022 Dünya Kupası elemelerinde muhtemel rakipleri